الحلقة 22 من مسلسل لما كنا صغيرين.. سليم يعترف بقتل نهى

تطورات جديدة شهدتها أحداث الحلقة 22 من مسلسل لما كنا صغيرين، للفنانة ريهام حجاج، بتقديم صافي شريكة، سليم"محمود حميدة"، صورًا تجمعها بنهى"نسرين أمين"، وتقديم ياسين"خالد النبوي"، بطلب خبير للكشف عليها ورفع البصمات من شقة نهى ومطابقتها مع بصمات ‏صافي.‏

اعترف يحيى"محمود حجازي"، الزوج السابق لدنيا"ريهام حجاج"، أن سليم قاتل صديقتهم نهى، ويخبرها بالسر الذي بينه وبين سليم، وهو أخذه مبلغ 500 ألف دولار مقابل جعل والده يمضي على ورقة ما قضت على مستقبله المهني.‏

واجهت دنيا، سليم بالأدلة الجديدة، التي عرفتها من يحيى، واتهمه بقتل وائل وتخبر ياسين أنه اعترف بأنه هو بالفعل من قتلها.‏

"لما كنا صغيرين"، بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد، وهو تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.