"الصحة العالمية" تحدد شرطا للتقييم النهائي لنسبة وفيات كورونا

صرح مكتب منظمة الصحة العالمية في روسيا بأن تقدير مستوى الوفيات مهمة صعبة فيما يخص عددا كبيرا من الأمراض، وأن عدوى فيروس كورونا كوفيد-19 ليس استثناء في هذه الحالة.

وأضاف مكتب المنظمة في تعليق لشبكة RBC الإخبارية الروسية نشر اليوم الأحد: "من أجل إجراء تقييم نهائي لمعدل الوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 ككل، لا بد من انتظار مزيد من الدراسات لبيانات الوفيات على النطاق العالمي"، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

جاء تعليق مكتب موسكو لمنظمة الصحة العالمية بطلب من RBC على خلفية تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" في وقت سابق تحت عنوان "الخبراء يتساءلون لماذا لم يقتل فيروس كورونا مزيدا من الروس؟"، وأشار إلى أن نسبة الوفيات الناجمة عن كورونا في روسيا أقل بأضعاف من مثيلاتها في دول أخرى ذات المستوى المشابه للإصابات، وزعم أن الصحة العالمية "تتفاوض" مع السلطات الروسية حول الإحصاءات الرسمية لمستوى الوفيات.

ونفى مكتب موسكو للمنظمة صحة هذه المزاعم وأكد أنه يبحث بانتظام قضايا مختلفة مع وزارة الصحة الروسية، ولكن "لم تكن هناك أي مفاوضات وليس هناك حاجة لها".