583 إصابة جديدة و33 وفاة بكورونا في ألمانيا

سجلت ألمانيا 583 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 33 حالة وفاة جديدة جراء المرض الذي يسببه فيروس كوفيد - 19.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أنّ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، ارتفع إلى 174355، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وبينت الحصيلة أنّ عدد الوفيات وصل إلى 7914 بعد تسجيل 33 حالة وفاة جديدة.

من جانب آخر، خرج آلاف المواطنين في مختلف أنحاء ألمانيا أمس السبت إلى الشوارع للتظاهر ضد القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس القاتل.

وأكد متحدث باسم شرطة العاصمة برلين، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، أنّ السلطات رخصت بتنظيم 21 مظاهرة وسط المدينة، مشيرا إلى أنّ عدد المشاركين في كل تجمع لم يتجاوز 50 شخصا ولم يتم رصد أي مخالفات.

وسبق ووافقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على تخفيف بعض القيود المفروضة لكبح تفشي كورونا، محذرة في الوقت ذاته من الاستعجال في هذه المسألة لمنع موجة ثانية من الوباء.