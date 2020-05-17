ارتفاع حالات العدوى الجماعية في الملهى الليلي بكوريا الجنوبية لـ 168

أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، المرتبطة بالعدوى الجماعية في الملاهي الليلية في حي إيتايون في سول ارتفعت إلى 168 حالة بزيادة حالتين جديدتين.

وقالت مديرة المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "جونج أون-كيونج" في الإحاطة الإعلامية اليومية التي عقدت اليوم وأوردته وكالة أنباء "يونهاب"، إن عدد المصابين بكورونا جراء انتقال العدوى الرابعة المرتبطة بإيتايون يبلغ حالتين.

ويقال إن أحد الحالتين الجديدتين، هو ضابط في مركز سول للاحتجاز، وأصيب الشخص الآخر بكورونا في صالة غناء "كاريوكي".

ومن بين الـ 168 حالة، جاءت 89 حالة من بين زوار الملاهي الليلية في إيتايون. وجاءت الـ 79 حالة المتبقية من بين الأشخاص الذين كانوا على اتصال معهم، بمن فيهم أفراد أسر الزوار أو معارفهم أو زملائهم.