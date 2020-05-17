وضع اللمسات الأخيرة بمشروع مدينة العمال في المنيا

أعلن صندوق تطوير المناطق العشوائية، اليوم، عن وضع اللمسات الأخيرة لمشروع تطوير مدينة العمال بمحافظة المنيا.

تتابع وحده تطوير المناطق العشوائية العمل بالمنطقة، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بهدف توفير السكن الآمن البديل للمناطق غير الآمنة بالمحافظة وضمن خطة المحافظة لتوفير حياة كريمة وآمنة لجميع المواطنين.

ويشمل مشروع تطوير مدينة العمال إنشاء 10 عمارات سكنية جديدة من خلال صندوق تطوير العشوائيات، بإجمالي 218 وحدة سكنية، و44 محلا تجاريا، وإزالة المباني السكنية القديمة بالمنطقة والمتهالكة والتي تمثل خطراً على حياة قاطنيها وإعادة تأهيل المنطقة بالكامل لتوفير حياة صالحة للعيش.

يذكر أن منطقة التطوير تقع على مساحة 4.4 فدان، وتحتوي على 18 مبنى عبارة عن (8 عمارات عمال، 3 عمارات إيواء، 7 عمارات أهالي)، بإجمالي 437 أسرة، وتعداد سكاني يصل إلى 1389 نسمة.