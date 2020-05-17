توزيع 6 آلاف كرتونة مواد غذائية بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، عن توزيع 6 آلاف كرتونة مواد غذائية، و8 أطنان دجاج للأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة بنطاق المحافظة من "تحيا مصر"، نفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة وخاصة المتضررين من فيروس كورونا بتوفير الدعم والمساندة لهم بمحافظات مصر.

واستقبل المحافظ، القافلة أمام مبنى ديوان عام المحافظة، بحضور خالد البهنساوي ممثلا عن صندوق تحيا مصر، وأحمد عبد المحسن مدير فرع جمعية الأورمان بالدقهلية وفريق عمل الجمعية، والدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بديوان عام المحافظة.

وقال المحافظ، في تصريح صحفي، إن ذلك يأتي في إطار المبادرات المتتابعة لصندوق "تحيا مصر" بالتعاون مع جمعية الأورمان، والتي تتولى توزيع تلك الكميات على الأسر المستحقة بنطاق المحافظة.

وثمن المحافظ جهود الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ومشاركتها الفعالة مع الدولة في أن تصل أوجه الدعم لمستحقيها من الأسر في ظل الظروف الحالية.

ووجه محافظ الدقهلية لمدير عام التنمية البشرية للتنسيق مع التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان لسرعة التسليم للأسر المستحقة بمراكز ومدن وأحياء المحافظة من الأولى بالرعاية، والعمالة غير المنتظمة، والمتضررين من تداعيات فيروس كورونا بنطاق المحافظة.