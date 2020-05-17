حملات مكثفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف ببورسعيد

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في شن حملات لإزالة كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة.

وأوضح محافظ بورسعيد، إزالة كل أشكال التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية أو البناء المخالف خلال هذه المرحلة فورًا، ووجه المحافظ رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتنفيذ الإزالة الفورية للمخالفات.

يأتى ذلك ضمن إجراءات وخطة الدولة الشاملة لمنع التعدي على ممتلكات الدولة، خاصة في الفترة الحالية التي تخوض فيها أجهزة الدولة مواجهة ضد فيروس كورونا.