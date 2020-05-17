كمامة إجباري ومقاهي مغلقة.. ملامح إجراءات الحكومة المتوقعة في العيد

حالة من الحيرة والجدل سادت بين الشعب المصري، بشأن قرارات الحكومة خلال إجازة عيد الفطر المقبل، إذ يتساءل العديد من المواطنين عن إجراءات وقرارات مجلس الوزراء، وما هو موقف الدولة لمنع التجمعات وحالات الازدحام خلال العيد خوفًا من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

بلوغ إجمالي الحالات المسجلة في البلاد، لـ11228 حالة، و592 حالة وفاة، وارتفاع مؤشر حصيلة الإصابات اليومية، الذي أضحى يتراوح بين 400 إلى 500 حالة، جعل الجميع ينتظر قرارات الحكومة على أحرّ من الجمر، لذا تستعرض "الوطن"، ملامح خطة الحكومة خلال فترة عيد الفطر المقبل وما تبقى من رمضان الحالي.

إجراءات مشددة لتفادي الانتكاسة

وزارة الصحة حددت بعض القواعد التي يجب على المواطنين الالتزام بها خلال فترة التعايش مع كورونا، تتكون من 3 مراحل، الأولى (وهي الأقرب للتنفيذ في العيد باعتبار الفترة المقبلة)، وهي مرحلة الإجراءات المشددة لتفادي أي نوع من الانتكاسة، وبدأت تطبيقها مباشرة وتستمر حتى حدوث تناقص في إجمالي الحالات الجديدة المكتشفة في أسبوعين متتاليين على مستوى الجمهورية.

وتكون الإجراءات المتخذة ممثلة في ارتداء الكمامة للأشخاص بشكل إجباري، والقياس الدوري لدرجات الحرارة لجميع الأشخاص، إضافة لإلزام المنشآت بوسائل التطهير.

منع المصايف والنزهات.. المحافظات الساحلية ستقتصر على سكانها

ضمن الإجراءات الحكومية المتوقعة إغلاق المحافظات الساحلية، خلال فترة عيد الفطر، لعدم السماح للمواطنين بالمصيف هناك، ما أعلنت عنه بالفعل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الثلاثاء، بتفعيل اقتصار دخول مدينة رأس البر على قاطنيها من أبناء المحافظة، مع تكثيف الدوريات على البوابات والشواطئ التي سيستمر العمل على غلقها.

في حين، أصدر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، القرار رقم 439 لسنة 2020، بغلق المنافذ المؤدية إلى مدينة مصيف بلطيم كذا شاطئ مدينة مطوبس في الفترة من صباح يوم الخميس 21 مايو 2020 حتى نهاية إجازة العيد.

المساحات الخضراء دون مواطنين.. إغلاق الحدائق خلال فترة العيد

ومن المتوقع أن تُغلق الحدائق العامة والمتنزهات خلال إجازة العيد، لعدم السماح بالتجمعات او الاختلاط بأي شكل من الأشكال، قياسًا على توجيه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، باستمرار غلق الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة في القناطر الخيرية والمحافظات.

الجيم والسينما والمقاهي.. العيد دون أماكن للفسح

ومن المتوقع استمرار، غلق الأماكن الترفيهية مثل دور السينما والمسارح والمقاهى والكافيهات والأماكن الترفيهية، وصالات التمارين واللياقة البدنية والنوادي الرياضية والاستراحات المغلقة بالأندية، بخلاف الأفراح والجنازات، والجامعات والمدارس ورياض الأطفال والحضانات، حسب ما أكدت وزارة الصحة والسكان، وفقًا لخطة التعايش مع فيروس كورونا.

حظر شامل في عيد الفطر

الحظر الكلي أمر متوقع بشدة في إجازة العيد، بناءً على طلب نقابة الأطباء، إذ أكدت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، أنّه جرى إرسال خطاب من قبل الأطقم الطبية لفرض حظر شامل في مصر بسبب استهتار المواطنين وعدم الالتزام بالتعليمات والتواجد في المنزل، وهو الأمر الذي توقعه مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، الدكتور محمد عوض تاج الدين.