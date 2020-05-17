الطبيب المصاب بفقدان البصر يبدأ جلسات العلاج.. وابن شقيقه يشكر "الوطن"

قال عبدالله قنيبر، ابن شقيق الطبيب محمود سامي قنيبر، الطبيب المصاب بفقدان البصر خلال عمله بمستشفى عزل بلطيم، وأحد مرافقيه، إنه جرى نقله مرة آخرى للمستشفى الجوي، لعمل جلسة علاج بـ"الأكسجين المضغوط" ولإجراء بعض الأشعة، وسيجرى إعادته للمركز الطبي العالمي مرة أخرى.

وأضاف قنيبر، فى تصريح لـ"الوطن"، أن المركز العالمي الطبي شكل لجنة طبية مكونة من 7 أطباء على أعلى مستوى لفحصه فحصاً شاملاً، حيث جرى الاطمئنان على القلب والمخ والأعصاب وغيرها من أعضاء جسده، مشيراً إلى تحسن حالته الصحية العامة، لكن مشكلته مع فقدان البصر، أملاً أن تأتي جلسات علاج الأكسجين المضغوط بثمارها، موجها الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ومسؤولي المركز الطبي، ولجريدة "الوطن"، التي كانت سببا في توصيل مشكلته عقب نشر قصته.

وأوضح قنيبر، أن الفحوصات الطبية تُجرى بشكل مستمر، وهناك مرور دائم للاطمئنان على حالته، وأنه سيستمر في جلسات "الأكسجين المضغوط"، لفترة حيث يجرى نقله يومياً للمستشفى الجوي، يرافقه طاقم طبي من المركز الطبي العالمي، مطالباً بالاستعانة ‫بالدكتور شريف كامل، استشاري أمراض العيون والعصب البصري المعروف.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب الأطباء في كفر الشيخ، أن أطباء المركز الطبي العالمي، قرروا علاج الطبيب بـ"الأكسجين المضغوط"، قائلاً: "مر على الطبيب البطل، أستاذ عصبية وأستاذ رمد وأستاذ روماتولوجي، وقرروا بدء العلاج بالأوكسجين المضغوط ، وتم نقل المريض إلى المستشفى الجوي العام بالتجمع الخامس وتلقي أول جلسة وعاد مرة أخرى إلى المركز الطبي العالمي، ربنا يكلل جهود الأطباء بالنجاح ويعيد إليه بصرة".

ووصل الطبيب المصاب، فجر أمس، واستقبله عددا من الأطباء وأجروا له فحص عصبية بطوارئ المركز قبل صعوده إلى الجناح المخصص له ولأسرته، وفور وصوله جرى فحص العصبية له.

وكان الطبيب أصيب بفقدان للبصر خلال أداء عمله نتيجة ارتفاع ضغط الدم، وأفاد تقرير صادر عن مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ، حصلت "الوطن" على نسخة منه، بأن المريض وصل إليه لا يبصر وأن العينين وحدقتهما لا تتفاعلان مع الضوء المباشر، فضلا عن وجود ارتشاح بقاع العين بالعصب البصري.

كما أفاد تقرير صادر عن مستشفى بلطيم النموذجي "عزل بلطيم"، بأن الطبيب التحق بالعمل يوم 1 مايو وتعرض لوعكة صحية يوم 9 مايو حيث كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وارتشاح رئوي وجرى عمل الإسعافات الأولية له ونقله إلى رعاية مستشفى صدر كفر الشيخ.

وأفاد مستشفى صدر كفر الشيخ، بأن الطبيب وصل إليه في الرابعة فجر يوم 9 مايو الجاري، وكان يعاني من اضطرابات في الوعي وحموضة بالدم وجفاف شديد، وفى نفس السياق أرسلت إدارة الطب العلاجى بمديرية الصحة ، مذكرة لرئيس الطب العلاجى بوزارة الصحة، تفيد اصابة الطبيب بارتشاح رئوي، وارتفاع ضغط الدم وهبوط مستوى الوعي، على مقياس "جلاكسو"، وفقدان بصره اثناء عمله بمسشتفى عزل بلطيم.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، قرر علاجه على نفقة الدولة، وتواصل معه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء، لإنهاء اجراءت دخوله للمركز.