تعليم الوادي الجديد يتسلم 99% من المشروعات البحثية للطلاب

قال صلاح ميرغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، إن 99.1% من طلاب المحافظة، انتهوا من تسليم المشروعات البحثية ما بين (ورقي، إلكتروني).

وأضاف صلاح، أن هناك جهدًا ملموسًا الجهد الملموس والمتميز لجميع المعلمين والمعلمات بمدارس المحافظة المختلفة في استلام المشروعات والالتزام بكافة التعليمات، والعمل على إزالة أي عقبات أمام الطلاب وإنهاء عملية استلام البحث بنجاح، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطهير المدارس بصفة دائمة وإتباع إجراءات الأمن وقواعد سلامة الأبحاث.

وشدد على المتابعة المستمرة والمتواصلة مع جميع الإدارات التعليمية والمدارس حول تسليم المشروعات البحثية للطلاب بالصفوف التعليمية المختلفة من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي.