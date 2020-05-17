تعليم الوادي الجديد يبدأ استلام المشروعات البحثية لطلاب النقل

بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، استلام المشروعات البحثية من طلابها بسنوات النقل بالتعليم الفني وحتى يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2020، ورقيًا وإلكترونيًا.

وقال صلاح ميرغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إنه جرى إتباع جميع الإجراءات الوقائية لحماية الجميع داخل المدارس، وتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم بصفة دائمة حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب وجميع العاملين.

وأضاف صلاح، أنه وفقًا للتعليمات الوزارية فأن الطالب الذي يقدم البحث وكانت نتيجته (اجتاز) يحصل على 100% من درجات الفصل الدراسي الثاني، وتضاف لدرجات الفصل الدراسي الأول ولا تستخرج نتيجة الدور الأول إلا بعد حضور واجتياز التدريبات العملية التي ستجري قبل بداية العام الدراسي المقبل، ويتم تطبيق الضوابط الخاصة بالنجاح والرسوب.

وأشار صلاح الين، أن الوزارة حددت شروط تقديم البحوث التطبيقية، وهي أن يقدم كل طالب (حتى لو كان قد قام بإنجاز البحث في مجموعة عمل) بنسختين من البحث أصل مكتوب بخط اليد وليس على الكمبيوتر ولا تصوير + صورة من البحث في مظروف مفتوح، بالإضافة إلى أي مرفقات تخص البحث التطبيقي كأسطوانة مدمجة أو رسوم على ورق، وتتسلم المدرسة نسخة البحث التطبيقي الأصل المكتوبة بخط اليد وتقوم المدرسة بختم نسخة البحث المصورة للطالب والتنبيه عليه بالاحتفاظ بها للحضور بها عند أداء الاختبارات العملية في بداية العام الدراسي الجديد وتعد هي الدليل على تقديمه البحث للمدرسة، وفي حالة اشتراك مجموعة من الطلاب في إنجاز بحث واحد: على كل طالب أن يقدم نسخة من البحث أصل مكتوبة بخط يده وليس مطبوعا بالكمبيوتر ولا نسخة مصورة وبنفس الكيفية كما سبق إيضاحه أعلاه، والتأكد من كتابة الطالب لبياناته والرقم التعريفي (كود الطالب) على البحث التطبيقي وفقا لصفحة غلاف البحث التي تم إعلانها مسبقا من قبل قطاع التعليم الفني مع وضع علامة ( √) أمام اسم الطالب مقدم البحث في حالة اشتراكه مع مجموعة من زملائه.

وأكد صلاح، أن الوزارة اعلنت معايير تقييم البحث التطبيقي التي جرى إعلانها وهي:

1-صفحة الغلاف وفقا للنموذج المحدد من قطاع التعليم الفني.

2-عنوان البحث: يجب أن يقترح الطالب عنوان مناسب للبحث التطبيقي إن لم يكن له عنوان.

3-مقدمة: تشمل أهمية وملخص للبحث.

4-العناصر الرئيسية للبحث.

5-موضوع البحث: ويضم شرح عناصر البحث التطبيقي الذي يمكن أن يشمل أيضا (وفقا لطبيعته): "خطوات إجراء البحث - القوانين الأساسية المستخدمة إن وجدت ووحدات النواتج - رسومات توضيحية وصور خاصة بموضوع البحث - رسومات هندسية لأجزاء فنية على ورق مربعات موضح عليها الأبعاد وكتابة مقياس الرسم".

6-حل التمارين الموجودة بالبحث.

7-المراجع : ومقصود بها المصادر التي جرى الاستعانة بها.