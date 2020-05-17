تعافي صحفيين اثنين من كورونا.. وإصابة 4 آخرين

قال أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بنقابة الصحفيين، إنّ المسحة الأخيرة لحالتين من الزملاء الصحفيين المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ثبتت سلبيتها بعد 14 يوم عزل، وتعافيهما.

وأضاف عبدالمجيد، في بيان له اليوم، كان الزميل النقابي اتصل بشكل مباشر على رئيس اللجنة في الرابعة فجر الخميس 30 أبريل، يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة (39)، وآلام حادة في الجسم، واحتقان شديد، وعلى الفور تواصل مع غرفة مجلس الوزراء، التي تواصلت مع إسعاف طوارئ كورونا، وذهبت سيارة الخامسة فجرًا، نقلته إلى مستشفى حميات إمبابة، حيث أجريت الأشعة والتحاليل والمسحة التي ثبت إيجابيتها، وبعد 14 يوم حجر، تأكد التعافي وسلبية المسحة الأخيرة، السبت 16 مايو.

وتابع: "بينما حالة الزميل، المراسل، تم التواصل مع غرفة مجلس الوزراء، والجهات المعنية بوزارة الصحة، ومع اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا ومتابعة للزميل الذي خضع للحجر الصحي، تحت متابعة طبية، وأجريت له مسحتان، بعد 14 يومًا من الحجر ثبت سلبيتهما، آخرهما نتيجتها ظهرت مساء السبت 16 مايو".

ووجّه عبدالمجيد، الشكر لغرفة استغاثات مجلس الوزراء، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، للاهتمام الكبير بحالة الزميل، وللدكتور ماهر الجرحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة لتعاونه الإيجابي، وتقديم الدعم الطبي للزملاء وأسرهم.

وأوضح عبدالمجيد: "ثبت إيجابية إصابة 4 زملاء جدد، وجرى تقديم الدعم الطبي لهم، وهم الآن في عزل صحي، 3 حالتهم مستقرة، والرابع في عناية مركزة كونه يعاني منذ سنوات من فشل كلوي يخضعه لـ3 جلسات غسيل أسبوعيًا".

ودعا عبدالمجيد الزملاء، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية، والالتزام بارتداء الكمامات، وعدم مغادرة المنزل إلا للضرورة القصوى.

كما دعا عبدالمجيد قيادات الصحف لاتخاذ الإجراءات الوقائية، وضرورة التزام المؤسسات الصحفية، المخالفة، لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لسنة 2020، بشأن منح إجازة استثنائية، لكل من يعاني أمراضًا مزمنة (سكر/ ضغط/ أمراض الكلى/ أمراض الكبد / أمراض القلب/ الأورام).وكذا السيدات اللاتي، ترعى طفلًا أو أكثر، يقل سنه عن اثني عشر عامًا، حفاظًا على سلامة الزميلات، وحماية أطفالهن.