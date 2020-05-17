تعافي صحفيين اثنين من كورونا.. وإصابة 4 آخرين
كتب:
أحمد البهنساوى
01:58 م | الأحد 17 مايو 2020
قال أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بنقابة الصحفيين، إنّ المسحة الأخيرة لحالتين من الزملاء الصحفيين المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ثبتت سلبيتها بعد 14 يوم عزل، وتعافيهما.
وأضاف عبدالمجيد، في بيان له اليوم، كان الزميل النقابي اتصل بشكل مباشر على رئيس اللجنة في الرابعة فجر الخميس 30 أبريل، يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة (39)، وآلام حادة في الجسم، واحتقان شديد، وعلى الفور تواصل مع غرفة مجلس الوزراء، التي تواصلت مع إسعاف طوارئ كورونا، وذهبت سيارة الخامسة فجرًا، نقلته إلى مستشفى حميات إمبابة، حيث أجريت الأشعة والتحاليل والمسحة التي ثبت إيجابيتها، وبعد 14 يوم حجر، تأكد التعافي وسلبية المسحة الأخيرة، السبت 16 مايو.
وتابع: "بينما حالة الزميل، المراسل، تم التواصل مع غرفة مجلس الوزراء، والجهات المعنية بوزارة الصحة، ومع اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا ومتابعة للزميل الذي خضع للحجر الصحي، تحت متابعة طبية، وأجريت له مسحتان، بعد 14 يومًا من الحجر ثبت سلبيتهما، آخرهما نتيجتها ظهرت مساء السبت 16 مايو".
ووجّه عبدالمجيد، الشكر لغرفة استغاثات مجلس الوزراء، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، للاهتمام الكبير بحالة الزميل، وللدكتور ماهر الجرحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة لتعاونه الإيجابي، وتقديم الدعم الطبي للزملاء وأسرهم.
وأوضح عبدالمجيد: "ثبت إيجابية إصابة 4 زملاء جدد، وجرى تقديم الدعم الطبي لهم، وهم الآن في عزل صحي، 3 حالتهم مستقرة، والرابع في عناية مركزة كونه يعاني منذ سنوات من فشل كلوي يخضعه لـ3 جلسات غسيل أسبوعيًا".
ودعا عبدالمجيد الزملاء، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية، والالتزام بارتداء الكمامات، وعدم مغادرة المنزل إلا للضرورة القصوى.
كما دعا عبدالمجيد قيادات الصحف لاتخاذ الإجراءات الوقائية، وضرورة التزام المؤسسات الصحفية، المخالفة، لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لسنة 2020، بشأن منح إجازة استثنائية، لكل من يعاني أمراضًا مزمنة (سكر/ ضغط/ أمراض الكلى/ أمراض الكبد / أمراض القلب/ الأورام).وكذا السيدات اللاتي، ترعى طفلًا أو أكثر، يقل سنه عن اثني عشر عامًا، حفاظًا على سلامة الزميلات، وحماية أطفالهن.