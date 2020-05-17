البورصة الفلسطينية تغلق على انخفاض بنسبة 0.33%

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليوم على انخفاض بنسبة 0.33%، ما يعادل 1.55نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 475.48 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 175,737 سهمًا، بقيمة إجمالية بلغت 450,253.54 دولار أمريكي، نتيجة تنفيذ 145 صفقة

وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة، أعلنت في وقت سابق، أن محافظة رام الله والبيرة خالية من الاصابات بكورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "واس".

وأشارت الكيلة في بيان صحفي، اليوم، إلى انه تم تسجيل 7 حالات شفاء جديدة، منها حالتان في محافظة رام الله والبيرة، و3 حالات في ضواحي القدس، إضافة إلى حالتين في مدينة القدس.

وأضافت الوزيرة الفلسطينية، أن حصيلة الإصابات تستقر عند 555 إصابة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 452 حالة، أي بنسبة 81.4% من مجمل الإصابات المسجلة.

وأشارت الكيلة، إلى شفاء جميع الإصابات المسجلة في محافظة رام الله والبيرة، ليرتفع عدد المحافظات الخالية من كورونا المستجد إلى 7، وهي: طوباس، وأريحا والأغوار، قلقيلية، جنين، بيت لحم، سلفيت، رام الله والبيرة.

وارتفعت عدد الفحوصات المخبرية الخاصة بكورونا المستجد إلى 45343 فحصاً، من جميع المحافظات الفلسطينية.

وتابعت الوزيرة الفلسطينية قائلة، إن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة يبلغ 99 حالة، منها 59 في مدينة القدس و8 في ضواحيها، و25 في محافظة الخليل، وأصابتان في محافظة نابلس، وإصابة في محافظة طولكرم، و4 حالات في المحافظات الجنوبية.

وأدخلت 86 حالة جديدة إلى الحجر المنزلي، فيما بلغ عدد الموجودين فعلياً في الحجر 18298.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية، أن جميع الحالات المصابة بصحة جيدة، ولا يوجد أي حالة داخل غرف العناية المركزة

ارتفاع عدد وفيات كورونا بين صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم إلى 82بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، وفاة مواطن يدعى "محمد حسن تمراز" من أبناء الجالية الفلسطينية في المملكة العربية السعودية، جراء إصابته بكورونا المستجد.

وبوفاة تمراز، ارتفع عدد الوفيات بكورونا المستجد بين صفوف جالياتنا في عديد الدول إلى 82، فيما تم تسجيل 1507 إصابات، و701 حالة تعافٍ.