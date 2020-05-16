يوميات كورونا في بلاد الشام.. فلسطين "صفر" إصابات

بلغ عدد إصاباته على مستوى العالم منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، 4.654.991، فيما وصل إجمالي الوفيات 309.133، بينم بلغت حالات الشفاء منه إلى 1.774.013، إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي نشر في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وتشكّل هذه المنطقة اليوم بالمفهوم الحديث كل من: سوريا ولبنان والأردن وفلسطين التاريخية، إضافة إلى مناطق حدودية مجاورة مثل منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية، وتشمل المناطق السورية التي ضُمت إلى تركيا أبّان الانتداب الفرنسي على سورية، وقسمًا من سيناء والموصل، وعند البعض فإن المنطقة تتسع لتشمل قبرص وكامل سيناء والجزيرة الفراتية.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم، عدم تسجيل إصابات جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتعافي 12 حالة في رام الله وضواحي القدس.

وقالت الكيلة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن 10 حالات شفاء سجلت في محافظة رام الله والبيرة، وحالتين في ضواحي القدس، مشيرة إلى تعافي جميع المصابين الذين كانوا في مستشفى "هوجو تشافيز" في ترمسعيا، واستقرار الحالة الصحية لجميع المصابين الموجودين في مراكز العزل والعلاج التابعة لوزارة الصحة.

وأوضحت الكيلة: "لليوم التاسع على التوالي لم تسجل أي إصابة بالفيروس في جميع المحافظات الفلسطينية، باستثناء مدينة القدس، مشيرة إلى أن عدد الإصابات يستقر عند 554 إصابة، وارتفع عدد حالات التعافي إلى 443 حالة، أي بنسبة 80% من مجمل الإصابات المسجلة.

وأضافت المسؤولة الفلسطينية،أن 2597 حالة جديدة أدخلت إلى الحجر الصحي المنزلي، فيما بلغ عدد الحالات الموجودة حاليا في الحجر 18971 مواطنا ومواطنة.

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم إلى 80

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، تسجيل حالة وفاة في صفوف الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية لمواطن فلسطيني يدعى عبدالله طه "78 عاما"، أحد أعمدة الجالية في ولاية نيوجيرسي، بسبب كورونا المستجد.

وبتسجيل هذه الوفاة يرتفع عدد حالات الوفاة بين أبناء الجالية في مختلف دول العالم إلى 80.

لبنان:ارتفاع اجمالي الإصابات بالبوباء إلى 902

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 11 إصابة جديدة بالوباء ليرتفع اجمالي الإصابات إلى 902.

وأشارت وزارة الصحة، في بيان اليوم، إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء من الوباء إلى 247 شخصا، موضحة أن هذا العدد من المتعافين تأكد في ضوء فحص الـ بي سي آر وظهور نتيجتين سلبيتين متتاليتين. وظل عدد الوفيات مستقرا عند 26 حالة وفاة.

وأشارت الوزراة اللبنانية، إلى أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 1348 فحصا للمقيمين و525 فحصا للبنانيين الوافدين في رحلات الإجلاء.

وفي سوريا، ذكر موقع "worldometers.info" على الإنترنت، أن حالات الإصابة بالوباء في البلاد بلغت 50، ووصل إجمالي الوفيات بكورونا المستجد إلى 3، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء إلى 36.

وفي الأردن، بلغ إجمالي حالات الإصابة بكورونا إلى 596، بينما وصل مجموع الوفيات بالوباء إلى 9، فيما وصل إجمالي حالات التعافي من الوباء إلى401.