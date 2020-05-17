أديب يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده الـ80: فنان عظيم لن يأتي مثله مرة أخرى

هنأ الإعلامي عمرو أديب، الفنان القدير عادل إمام بعيد ميلاده الـ 80 على الهواء، قائلًا :" كل سنة وإنت طيب يا زعيم، هذا الرجل مواليد عام 1940، وعاش 50 عامًا على القمة في الأعمال الدرامية والفنية والمسرحية، لن يأتي مرة أخرى مثل عادل إمام، ده فنان من عيار 24 دهب أصلي، فنان عظيم".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، :" كل سنة وأنت طيب يا زعيم، ويارب تفضل مسرحياته وأفلامه ومسلسلاته في الوجدان المصري، مقدرش أدعى أني صديق عادل إمام لكن أعرفه".

وتابع : "على مدى تاريخي قدرت أبقى قريب منه في أوقات كتيرة، ديما أفتكر مواجهته للعناصر التكفيرية وعدم خوفه، ليه موقف كفنان عظيم، عمر من البهجة"، موضحًا أن قناة إم بي سي مصر، قامت بعمل فيلم عن حياة عادل إمام تحت عنوان "عمر من البهجة" سيُعرض اليوم الأحد.