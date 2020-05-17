نجل عادل إمام في عيد ميلاد الزعيم: هنفضل طول عمرنا شايلين مسؤولية اسمك

هنأ المخرج رامي إمام، والده الفنان القدير عادل إمام بعيد ميلاده الـ80 عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، إذ نشر فيديو على الموقع يجمع صورا لعادل إمام مع زوجته وأفراد أسرته وأحفاده في مراحل عمرية مختلفة.

وعلق رامي على الصور: "17 مايو 1940 تاريخ ميلاد أبويا، عادل إمام، أبو رامي وسارة ومحمد، وجد عادل وعز الدين وأمينة وهالة وكاميليا ورقية وخديجة (بالترتيب العمري)، النهارده يتم 80 سنة منهم 60 سنة كفاح وتعب وعناد وإصرار".

وتابع رامي: "طول عمرنا فخورين بيك، وهنفضل طول عمرنا شايلين مسؤولية اسمك، ربنا يحفظك يا أبويا ويديلك الصحة وطولة العمر وتشوف أحفاد احفادك".