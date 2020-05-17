غرامة ألف جنيه على السائقين حالة عدم ارتداء الكمامات بمطروح

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فرض غرامة 1000 جنيه على السائقين الذين لا يرتدون كمامات خلال تحميلهم ركاب من الموقف، وإحالتهم للمساءلة القانونية مع إلغاء التراخيص في حالة التكرار، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها محافظة مطروح للحد من انتشار فيروس كورنا المستجد "كوفيد - 19".

ووجه المحافظ، اليوم الأحد، بالتشديد على جميع السائقين من خلال مشروع المواقف الموحدة بالمحافظة، ومحطة أتوبيس شركة غرب ووسط الدلتا، ومحطة أتوبيس السوبر جيت، بعدم تحميل السيارات والخروج بها من المواقف إلا بارتداء جميع السائقين الكمامات للوقاية من العدوى وعدم انتقالها من مواطن لآخر.