ضبط 67 مخالفة تموينية وإزالة حالتي تعد بالبناء بمركز العدوة بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، مستمرة في تنفيذ الحملات اليومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وتنظيم الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق، بالتوازي مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

قال المحافظ، إن الحملات التي تنفذها الوحدات المحلية، في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، ووجه بتكثيف الحملات اليومية وخاصة في خلال الفترة الراهنة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف المحافظ، أن الوحدة المحلية لمركز العدوة، نظمت حملات كبرى متنوعة لإزالة التعديات وأحكام الرقابة التموينية على الأسواق، حيث تم إزالة حالتي تعد بالبناء على أراضي أملاك دولة للري، بالإضافة لضبط 67 مخالفة تموينية في مجال متابعة المخابز البلدية والأسواق منها 45 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين ( خبز ناقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج – عدم وجود شهادة صحية).

وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 22 مخالفة تنوعت بين ( منتجات مجهولة المصدر – منتجات منتهية الصلاحية – عدم الإعلان عن أسعار المنتجات - مخالفات لتجار البدالين للغلق قبل المواعيد المحددة للعمل) وتم أخذ عينات من المنتجات وإرسالها للمعامل المتخصصة للفحص والتأكد من أنها صالح للاستهلاك الآدمي.