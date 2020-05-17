أطباء القاهرة تطالب الحكومة بتطبيق بحظر شامل

دعت الدكتورة سناء فؤاد، أمين صندوق نقابة أطباء القاهرة، الحكومة والقيادة السياسية، إلى استغلال الفرصة المتاحة من خلال الأسبوع الأخير من رمضان، وأسبوع عيد الفطر، وإصدار قرارات لفرض حظر تجوال شامل، للتقليل من حدة انتشار وباء كورونا.

وأشارت خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي لنقابة أطباء القاهرة، المنعقد "أون لاين"، إلى ضرورة إعادة تقييم الأمور خلال تلك الفترة والاهتمام بشكل أكبر بجوانب أخرى، مشيرة إلى أنّ أغلب المواطنين بدأوا التجول بالشوارع لشراء ملابس العيد، وازدحام الكثير من المناطق.

وطالبت فؤاد، بتخصيص مستشفى عزل خاصة بالطاقم الطبي والعاملين بمستشفيات القاهرة التابعة لوزارة الصحة مديرية الصحة وهيئة المستشفيات التعليمية والتأمين الصحي والأمانة، وسرعة اتخاذ قرار في هذا الشأن.

وأوضحت أنّ الأطقم الطبية في مواجهة حقيقية مع الوباء، ويتعرض العديد منهم للإصابة، لافتة إلى ضرورة وجود مستشفى عزل خاصة بهم في نطاق المحافظة وفي هذا التوقيت، لطمأنة الفريق الطبي وسرعة البدء في التعامل مع الطبيب المصاب، وحتى لا يزيد أعباء الطبيب المصاب نفسيا وبدنيا، وتوفير المجهود المالي والبدني عن هيئة الإسعاف وكاهل المنظومة الصحية، ولحماية المجتمع من خطورة تفشي العدوي.