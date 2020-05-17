البرلمان يُجرم الكتابة على النقود.. عبدالعال: البصق بالشارع غير قانوني

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على حظر قيام أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أوراق، وكذلك الكتابة على النقود بأي شكل.

وتنص المادة 59 من مشروع قانون البنك المركزي الجديد علي: "يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صوره من الصور".

وشهدت المادة حالة جدل بشأن كيفية إثبات جريمة الكتابة أو تشويه النقد، في ضوء تسأول الدكتور علي عبدالعال، بقوله: "كيف ستحاسبون من يكتب على العملة؟، وكيف ستتعرفون عليه وتصلون له؟، فهذه هي الجريمة الوحيدة التي يصعب أن أثبتها كما هو الحال في (البصق)، الأمر يعتمد على قاعدة أخلاقية، وليس قاعدة قانونية لصعوبة التطبيق، وقد يكون هناك خلطا بين المجال القانوني والأخلاقي".