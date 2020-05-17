زياد يبتعد عن ملك ويفكر بالهجرة للخارج في فرصة تانية

رغم محاولات أحمد مجدي، والذي يجسّد شخصية زياد، في أحداث مسلسل فرصة تانية، للعودة إلى ملك، والذي تجسّد دورها ياسمين صبري، ومرورهما بالكثير من الصعاب، بعد فسخ خطبتهما، لاتهامه بالخيانة من قبل "ملك"، التي فقدت الذاكرة جراء انقلاب سيارتها، وتطليق "زياد" لـ"ريهام" أيتن عامرـ أملًا في الحصول على فرصة تانية بالرجوع إلى حبيبته ملك، التي اكتشف عدم فقدانها للذاكرة من الأساس، وأنها تفعل ذلك للانتقام منه.

وشهدت أحداث مسلسل فرصة تانية، تطورًا في الأحداث، بعد انتحار "ريهام" في منزل زياد، الذي اتهم بقتلها، ولكن أنقذته شهادة أحد الجيران من حبل المشنقة، مقتل "ريهام" أثر سلبًا على نفسية "زياد"، الذي لم يعد لديه رغبة في العودة لحبيبته "ملك".

ورغم محاولات "ملك" ياسمين صبري، لاستعادة "زباد" ومساعدته للخروج من محنته، إلا أنَّه لم يتقبل منها ذلك، سائلًا إياها "احنا ليه عملنا في بعض كدة، هي كانت مستاهلة يعني"، لتعترف له بأنّها لم تكن على صواب، وعليهما البدء من جديد، لكن في نهاية الحلقة 23، فاجأها "زياد" بنيته للهجرة إلى الخارج.

مسلسل فرصة تانية، بطولة ياسمين صبري، آيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

وتدور أحداث مسلسل فرصة تانية حول إصابة "ملك" ياسمين صبري، بفقدان الذاكرة، جراء انقلاب سيارتها، بالتزامن مع زفاف خطيبها السابق "زياد"، من "ريهام" آيتن عامر، التي كانت تلاحقه.

وحاول "زياد" الابتعاد عن "ريهام" وقام بتطليقها يوم زفافهما، فور علمه بحادث "ملك"، ولكن خوفا من السجن بسبب المؤخر، قام بالعودة إلى "ريهام" والسفر معها إلى دبي، ولكنه قرر العودة مجددا والانفصال عنها مرة أخرى.

وخلال الأحداث قرر "زياد" أن يبدأ مع "ملك" صفحة جديدة والتودد إليها بعد علمه بإصابتها بفقدان الذاكرة، وفي الوقت الذي يحدث التقارب بينهما، تفاجئه "ريهام" بخبر حملها، ولكنه يكتشف كذبها، وتحاول قتله و"ملك" بعد شراءها مسدسا، وتفسد حفل خطبته على "ملك" بعد ذهابها إليها، وبسببها تستعيد "ملك" ذاكرتها.

وخلال الأحداث يتم اكتشاف عدم إصابة "ملك" بفقدان الذاكرة، وأن ما فعلته مجرد لعبة للانتقام من "زياد"، فيما تقرر "ريهام" الانتحار، ويتم القبض على "زياد" بتهمة قتلها.