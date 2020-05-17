الحلقة 23 من مسلسل فرصة تانية.. مدحت يخرج من السجن ويرفض طلاق مريم

بدأت الحلقة 23 من مسلسل فرصة تانية، بإبلاغ "عبد الرحمن" محمد أبو داود، ابنته "مريم" هبة مجدي، أن زوجها "مدحت" دياب، خرج من السجن، حتى تطلب منها والدتها إعادة الأموال التي حصلت عليها من "مدحت" ولكنها ترفض ذلك.

يعود "مدحت" إلى شقته الأولى التي تزوج فيها مريم، التي تذهب هي الأخرى الى الشقة وتجده وتطرده وإلا ستبلغ عنه الشرطة، ويعاتبها على ما قامت به لكنه يرغب في إصلاح كل شيء ويطالبها بعدم هدم المنزل، ويرفض طلاقها مهما كانت الظروف، ويذهب إلى منزل والده للإقامة معه بعدما لم تعد له أي أملاك.

لم تستطع "رنا" ابتهال الصريطي، مواجهة زوجها "سامح" إدوارد، بعدم قدرتها على الحمل بسبب حبوب منع الحمل التي كانت تتناولها، وأقنعته أن الحمل مسألة وقت فقط.

مسلسل فرصة تانية، بطولة ياسمين صبري، آيتن عامر، إدوارد، أشرف زكي، هبة عبدالغني، أحمد مجدي، أحمد الشامي، محمد دياب، محمود البزاوي، وكريم عبدالخالق، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.