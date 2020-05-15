الحلقة 22 من مسلسل فرصة تانية.. "زياد يرفض العودة لملك"

تبدأ الحلقة 22 من مسلسل فرصة تانية، بعد خروج "زياد" أحمد مجدي، من السجن، حتى تبدأ محاولات "ملك" ياسمين صبري، العودة إليه، لكنه يرفض ذلك.

يعود زياد إلى منزله، ويحاول والده "سالم" محمود البزاوى التخفيف عنه، وإخراجه من الأزمة التى مر بها، وينصحه بالتمهل فى اتخاذ أى قرارات تخص العمل أو ملك، بينما ملك تلقى عتابا شديدا من والدتها على عودتها، للوقوف بجانب زياد وتنصحها بالابتعاد عنه، ونسيان هذه العلاقة بعدما مرت بصعوبات كبيرة، لكن ملك تصمم على إكمال علاقتها مع زياد.

تتعرض "رنا"، ابنتهال الصريطى، زوجة "سامح"، إدوارد لصدمة بعدما أخبرها الطبيب، أنها لن تستطيع الحمل فى الوقت الحالى بسبب تعاطيها أدوية مختلفة لمنع الحمل لفترة طويلة أثرت على إمكانية حملها، أما "شيرين" سارة الشامى فبعدما بدأت علاقة جديدة مع "كمال" أحمد الشامى يظهر خالد ويخبر كمال بطبيعة شخصية شيرين وأنها استغلالية وتسير وراء الأموال.

مسلسل فرصة تانية، بطولة ياسمين صبري، أيتن عامر، إدوارد، أشرف زكي، هبة عبدالغني، أحمد مجدي، أحمد الشامي، محمد دياب، محمود البزاوي، وكريم عبدالخالق، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.