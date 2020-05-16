محمد سيد بشير: "فرصة تانية" فكرة عمرها 5 أعوام.. وأستعد لخوض تجربة الإخراج

يعيش السيناريست محمد سيد بشير حالة من النشوة إزاء نجاح مسلسله الجديد «فرصة تانية»، من بطولة الفنانة ياسمين صبرى، الذى يتصدّر يومياً تريندى موقعى «تويتر» و«جوجل» إثر تفاعل الجمهور مع أحداثه.

من جانبه، قال «بشير» لـ«الوطن»، إن فكرة «فرصة تانية» راودته قبل 5 أعوام، لرغبته فى عدم حصر نفسه داخل قالب فنى معين، حسب قوله، مضيفاً: «لا أريد حصرى فى منطقة معينة كالأكشن أو الإثارة أو الدراما الاجتماعية، وأذكر أن الكثيرين حدّثونى بعد نجاح مسلسل «أيوب»، قائلين «أنت بتعرف تعمل أكشن»، ونسيوا تقديمى فيلم «هروب اضطرارى»، الذى ينتمى إلى نوعية أفلام الأكشن، ومن هذا المنطلق، أسعى لتقديم موضوعات مختلفة ومتنوعة، وأتطلع لتقديم أعمال كوميدية ورومانسية خلال الفترة المقبلة».

"مرقس" مخرج موهوب ومجتهد.. وأسعى لعدم حصرى فى قالب معين.. و"ياسمين" لم تتدخل فى السيناريو

ونفى «بشير» أن يكون مسلسله الجديد مكتوباً خصيصاً لبطلته ياسمين صبرى، مدللاً على كلامه بقوله: كنت أعتزم تنفيذ هذا المشروع بفكرة الورشة، وبالفعل بدأ ما يقرب من 10 مؤلفين كتابته، لكنه لم يكتمل حينها لعدم حدوث توافق بين المؤلفين، ثم كتبه صديقى السيناريست مصطفى جمال هاشم بعد كتابتى للمعالجة الدرامية، وأسندت البطولة وقتها إلى ياسمين صبرى.

وشدّد السيناريست على عدم تدخّل ياسمين صبرى فى السيناريو، مؤكداً بقوله: «ياسمين لم تُرهقنا على الإطلاق فى ما يخص الكتابة، وأنا بشكل عام لا أحب إجراء أى تعديلات فى المطلق، وإذا كانت هناك تعديلات تصب فى صالح العمل نفسه فينبغى أخذها بعين الاعتبار بكل تأكيد».

وعن سبب اكتفائه بكتابة المعالجة الدرامية وإسناد مهمة كتابة السيناريو للسيناريست مصطفى جمال هاشم، أوضح قائلاً: كنت مشغولاً حينها بعدد من المشروعات الفنية، منها مسلسل بعنوان «مقبرة الخواجة»، الذى ما زال فى طور التحضير، وكذلك مسلسل «شديد الخطورة»، من بطولة أحمد العوضى وريم مصطفى، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وكذلك تحضيرات فيلم «ترانيم إبليس» وفيلم «العارف».

وتابع قائلاً: «علاقتى بمصطفى جمال هاشم ليست صداقة فحسب، بل أعتبره فى مقام أخى بالضبط، لا سيما أن بداياتنا المهنية كانت فى توقيت واحد، فضلاً عن وجود كيمياء وتفاهم متبادل بيننا، لدرجة أنه يطلع على مشروعاتى بعد كتابتى لها والعكس صحيح».

وعن المغزى من اختيار «فرصة تانية» عنواناً لمسلسله، أوضح قائلاً: «قصة المسلسل تبحث إمكانية منح الإنسان نفسه فرصة ثانية فى كل مناحى حياته، لأن الكبرياء والخوف ربما يدفعانه لتأجيل هذه الخطوة، لكن إذا فكر فى منح ذاته فرصة تانية فربما تتغير حياته ويتخذ خطوة جديدة للأمام، بخلاف ما يقف عليه حالياً، وهذه هى الرسالة التى نسعى لتوصيلها عبر الأحداث».

وبسؤاله عن التعاون مع المخرج مرقس عادل رغم تحفّظ البعض على مستواه الإخراجى فى مسلسل «حواديت الشانزليزيه» رد بقوله: «مرقس مخرج موهوب ومجتهد للغاية، وهذه حقيقة لا يستطيع أحد إنكارها، حيث يعقد «بروفات ترابيزة» مع الممثلين، ويسعى لتقديم شغله على أفضل نحو ممكن، ولذلك «لازم أبقى فى ضهره»، لأنه يستحق الدعم والمساندة».

وحول سر اختياره للثنائى آيتن عامر ودياب لمسلسله الجديد بعد نجاحهما معه فى مسلسل «أيوب»، قال: «المسألة صدفة بحتة ليس أكثر، لأننى أؤمن بأن الدور ينادى صاحبه، وأنا أحب آيتن ودياب على الصعيدين الشخصى والمهنى، وأشعر بقربهما منى عند رسمى شخصيات أعمالى، وإذا كانا لم يجدا فى نفسيهما المقدرة على تأدية أدوارهما لما قدماه، لأنهما يُدققان للغاية فى أدوارهما».

وكشف «بشير» عن استعداده لخوض تجربة الإخراج فى فيلم سينمائى من تأليفه خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد حصوله على كورسات فى مجال الإخراج، مرجعاً سبب تحمسه لخوض هذه التجربة بقوله: «أحياناً بيبقى فيه شغل أنا شايف كل زواياه وكادراته ومصدقه جداً».بشير