الحكومة تدرس عودة إقامة الشعائر الدينية تدريجيا منتصف يونيو

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّه اعتبارًا من النصف الثاني من شهر يونيو سيتمّ دراسة كيفية العودة التدريجية لإقامة بعض الشعائر الدينية في دور العبادة.

وتابع مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم: "هناخد وقتنا لأن دائما ما يكون هناك تجمعات كبيرة جدًا في الصلاوات"، مؤكّدًا أنَّه سيتمّ مناقشة ذلك اعتبارًا من النصف الثاني من شهر يونيو آليات والتاريخ المحدد لإعادة إقامة بعض الشعائر والإجراءات الاحترازية المتبعة.

واجتمعت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لتحديد موقف تمديد الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة في وقت سابق أو اتخاذ إجراءات إضافية، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمكافحة انتشار الفيروس في المجتمع المصري.