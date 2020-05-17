رغم كورونا.. البورصة العراقية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.03%

أغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية "البورصة"، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.03%، ليصل عند مستوى 428.69 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 587,962,513 سهمًا، بقيمة إجمالية بلغت 1,076,515,560 دينارًا عراقيًا، نتيجة تنفيذ 246 صفقة، شملت 24 شركة مساهمة من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة.

وصعدت أسهم 6 شركات في البورصة، فيما انخفضت أسهم 5 شركات، في حين حافظت 13 شركة على أسعار أسهمها.

وسجلت محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق، اليوم، تعافي أربعة مصابين بكورونا المستجد، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وقال مدير دائرة صحة أربيل دلوفان محمد، إن أربعة مصابين بكورونا المستجد تماثلوا للشفاء التام، ليرتفع مجموع حالات الشفاء في أربيل إلى 208 حالات.

ودعا محمد، في بيان تناقلته وسائل إعلام كردية، إلى الالتزام بالإرشادات الطبية من أجل التغلب على وباء كورونا.

وأعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم، إعتقال 100 شخص مخالفاً لحظر التجوال خلال 24 ساعة.

وقالت المديرية في بيان، إنه "خلال 24 ساعة الماضية تم القبض على (100) شخص مخالف لتعليمات أوقات حظر التجوال".

وأضافت المديرية أنه "تم القبض على (16) متسولا، وأيضا 10 دراجات نارية مخالفة للقوانين ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد ".