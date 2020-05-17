صور.. السيول تجتاح المنازل بقريتي "أولاد الشيخ والمشايخ" بسوهاج

ضربت السيول أمس، قريتي "أولاد الشيخ والمشايخ" الواقعتين وسط الجبل الشرقي بدائرة مركز دار السلام، جنوب شرق محافظة سوهاج، مما تسبب في دخول المياه التي انهمرت من فوق الجبل إلى منازل الأهالي، الذين لم يتمكنوا من تناول طعام الإفطار حيث باغتتهم المياه قبل آذان المغرب بـ5 دقائق "حسب قولهم" فهربوا من منازلهم وسط حالة من الرعب بعد أن انقطعت الكهرباء وعم الظلام في القريتين.

وقضت قرية أولاد الشيخ والأكثر تضررا، ليلة حزينة، حيث دخلت المياه معظم منازل القرية وعلى الرغم من أن الأمطار لم تستمر في الهطول سوى 10 دقائق إلا أن الضرر كان كبيرا.

"الوطن" انتقلت لقرية أولاد الشيخ، حيث وقف الأهالي على مدخلها وتجمعت القيادات التنفيذية بكامل طاقتها في المنطقة واصطفت سيارات كسح المياه تنتظر دورها في الدخول إلى الشوارع الضيقة لشفط المياه المتجمعة.

وقال محمد علي، أحد أبناء القرية إنه فقد كل المنقولات والغلال بمنزله الذي غمرته المياه موضحا أنه كان يستعد لتناول طعام الإفطار بصحبة أسرته وفجأة دخلت عليهم المياه من باب المنزل فخرج مسرعا بصحبة زوجته وأبناءه الثلاثة فوجد أغلب الأهالي قد هربوا أيضا من منازلهم خوفا على حياتهم، واضطر إلى الذهاب لمنزل أقاربه الواقع في مكان مرتفع وبات ليلته لديهم، وعندما حضر للمنزل في الصباح ليجد أن الماء دمرت كل محتوياته.

اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، حضر للمنطقة، واستمع لمطالب الأهالي وشكواهم، وأكد في تصريحاته لـ"الوطن" أنه يجري حاليا حصر المتضررين من المياه، وسيتم تعويض أي شخص تضرر من جراء هطول الأمطار مؤكدا أنه دعم سكان القرية بـ 400 كرتونة مواد غذائية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وأكد المحافظ أن جميع المعدات والمسؤولين سيواصلون العمل حتى يتم إزالة الأضرار التي حدثت، وأوضح المحافظ أنه بمجرد حدوث المطر قام مسؤولي الوحدة المحلية بمركز ومدينة دار السلام بالتعاون مع مديرية الأمن والأجهزة المعنية بالمحافظة بالتوجه إلى مكان السيول والتعامل مع الواقعة وشفط المياه من المنازل.