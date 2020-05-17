المترو: إيقاف حركة القطارات خلال عيد الفطر تنفيذا لقرار الوزراء

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، وقف حركة القطارات العاملة على الخطوط الثلاثة للمترو، من الأحد المقبل وحتى الجمعة 29 مايو الحالي، وتحديدا في عيد الفطر المبارك، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإيقاف حركة المواصلات العامة خلال إجازة عيد الفطر، وحظر التجوال في البلاد من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.

وقال مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، لـ"الوطن"، إنّه سيتم خلال إجازة العيد وتوقف حركة القطارات تنفيذ حملات مكبرة لتطهير وتعقيم القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر مستمرة.

ولفت إلى أنّ الشركة حريصة على تنفيذ قرارات دولة رئاسة الوزراء، إضافة إلى إلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات الطبية يوميا لمجابهة فيروس كورونا.

وأشار المصدر، إلى أنّه سيتم إجراء تعقيم شامل لنحو 80 قطارا يعملون بالخطوط الثلاثة للمترو، وسيكون هناك خطة محكمة مع عودة حركة القطارات لطبيعتها، وسيكون هناك قطارات إضافية سيتم الدفع بها يوميا، لمنع حدوث أي زحام من قبل المواطنين داخل عربات القطارات والمحطات.

وأكد أنّ غرفة العمليات المركزية عقب العودة بعد العيد، ستتابع سير حركة القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي أعطال تؤثر على حركة التشغيل، إضافة إلى تنفيذ الإجراءات الأحترازية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.