600 ألف جنيه كسوة للأيتام والأكثر احتياجا في العيد بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساهمة المحافظة في إهداء كسوة العيد للأطفال الأيتام وأطفال الأسر الأكثر احتياجا بجميع مدن المحافظة الثمانية بمناسبة عيد الفطر المبارك بتكلفة 600 ألف جنيه.

وقال عمر مجاور مدير عام الشؤون المالية والإدارية بمحافظة مطروح، اليوم، إن المبلغ المخصص للمساهمة في توفير كسوة العيد للأطفال الأيتام والأسر الأشد احتياجا سيتم توزيعها حسب حصر أعداد الأطفال في كل مدينة.

وأضاف أنه سيتم توفير ملابس للأطفال بتكلفة 310 ألف جنيه في مدينة مرسى مطروح، و30 ألف جنيه في مدينة السلوم، و50 ألف جنيه في مدينة سيدي براني، و30 ألف جنيه في مدينة النجيلة، و60 ألف جنيه في مدينة الحمام، و25 ألف جنيه في مدينة العلمين، و35 ألف جنيه في مدينة الضبعة، بالإضافة إلى مبلغ 60 ألف جنيه في مدينة سيوة.