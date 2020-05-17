عاجل.. "الأوقاف": بث تكبيرات العيد من مسجد السيدة نفيسة

أعلنت وزارة الأوقاف، نقل صلاة العيد عبر الإذاعة والتليفزيون من مسجد السيدة نفيسة "رضي الله عنها" بحضور نحو 20 مصليًا من العاملين بالأوقاف وبضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، والسماح للمساجد بنقل تكبيرات العيد من الإذاعة عبر مكبرات الصوت شأن قرآن المغرب والفجر دون أن تجمعات بالمساجد أو الساحات.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان لها، إنَّه "في إطار احتفاء الدولة المصرية بعيد الفطر المبارك أعاده الله على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين بالخير واليمن والبركات، ومن خلال التنسيق مع مجلس الوزراء قررت وزارة الأوقاف إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، بحضور نحو عشرين مصليا فقط من العاملين بالأوقاف وبمراعاة ضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية، ومراعاة وجود مسافة نحو متر ونصف على الأقل بين كل مصل وآخر، وسيتم بإذن الله تعالى نقل الصلاة على الهواء مباشرة عبر قنوات التلفزيون المصري والإذاعة المصرية".

وبينت وزارة الأوقاف، أنَّه سيتمّ السماح لجميع المساجد التي كانت تقام بها صلاة الجمعة بإذاعة تكبيرات صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية بالمسجد، دون السماح بالتجمع سواء للتكبير أم للصلاة بالمساجد أو الساحات، مع عدم ترك المسجد مفتوحا في أثناء إذاعة تكبيرات العيد، و تطبيق العقوبات المقررة لمخالفة قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن منع التجمعات أو مخالفة تعليمات وزارة الأوقاف بشأن تعليق الجمع والجماعات، بما في ذلك أي تجمع لصلاة العيد سواء في المساجد أم في الساحات حفاظًا على النفس البشرية من أي مخاطر تصيبها نتيجة التجمعات وأثرها في سرعة نقل العدوى بفيروس كورنا.

جواز صلاة سنة عيد الفطر بالمنازل دون خطبة.. وكصلاة أي ركعتين

وأوضحت أنَّ ذلك انطلاقا من أن أعظم مقاصد شريعة الاسلام حفظ النفوس وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار، على النحو الذي فصله بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مع تأكّيد بيان هيئة كبار العلماء بشأن جواز صلاة سنة عيد الفطر بالمنازل دون خطبة، وكصلاة أي ركعتين، مع التكبير في الركعة الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام بالصلاة، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام من الركعة الأول.

وتابعت وزارة الأوقاف، أنَّ من أدي الميسور من العبادة أكرمه الله بكامل الأجر ما دام العذر قد حبسه عن الكمال فيها، موضحة "نسأل الله العلي العظيم أن يعجل بتفريج الكرب عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".