مفاوضات السلام السودانية: توقيع الاتفاق بالأحرف الأولى الشهر المقبل

حددت وساطة مفاوضات السلام السودانية، في جوبا، العشرين من يونيو المقبل للتوقيع بالأحرف الأولي على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية"، التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية، وفقا للجدولة والمصفوفة التي تم الاتفاق عليها للمفاوضات، والتي تنطلق صباح غد وحتى 19 يونيو المقبل.

وذكرت وساطة مفاوضات السلام السودانية، أن الفترة من 18 إلى 20 مايو الجاري، ستشهد التفاوض حول القضايا القومية بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية على أن ترفع الجلسات لعطلة عيد الفطر المبارك، وتُستأنف في 27 مايو الجاري وحتى 2 يونيو المقبل، للتفاوض حول الترتيبات الأمنية بين الحكومة ومسار دارفور.

ويخصص يومي 3 و 4 يونيو المقبل للتفاوض حول القضايا العالقة بتخصيص يوم لمسار دارفور مع الحكومة، ويوم للمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق) مع الحكومة.

ووفقا للجدولة، جرى تحديد الفترة من 5 وحتي 11 يونيو المقبل لوضع مصفوفة الاتفاق من قبل لجنة فنية مشتركة تضم الوساطة والحكومة السودانية والجبهة الثورية وشركاء السلام، كما حددت الوساطة الفترة من 12 إلى 19 يونيو المقبل لمراجعة وترجمة وطباعة الإتفاقية من قبل اللجنة الفنية المشتركة، على أن يكون التوقيع بالأحرف الأولى يوم 20 يونيو المقبل.