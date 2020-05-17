فيديو.. لحظة حادث مصرع 4 أطفال في مركز أبنوب

لقي 4 أطفال مصرعهم، بينهم شقيقان، في حادث تصادم وقع مساء اليوم، إثر اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة أول مدخل مدينة أبنوب بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة بعمود إنارة، ووقوع وفيات أول مدخل أبنوب، أمام المعهد الديني.

وتبيّن وقوع حادث اصطدام السيارة رقم 127388 ملاكي أسيوط بقيادة صابر عطية محمد عمر، ومقيم بمركز أبنوب، بعمود إنارة، ووفاة جميع ركاب السيارة، وهم أسامة نصر فيصل (12 عاما)، وعبدالرحمن محمد فيصل (8 أعوام)، وكريم محمد فيصل (7 أعوام)، ومحمد أحمد عبدالناصر، (11 عاما)، بينما لاذ قائد السيارة بالفرار، وجار البحث عنه بمعرفة مباحث المركز.

ونجم عن الحادث إتلاف عمود كهرباء نتيجة اصطدام السيارة به، وجار تقدير التلفيات بمعرفة هندسة كهرباء أبنوب، بينما نُقلت الجثث إلى مشرحة مستشفى أبنوب تحت تصرف النيابة.

وكشفت التحريات التي أجراها فريق مباحث المركز، عن أنّ سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد قائدها نتيجة السرعة الزائدة، وجرى التحفظ على السيارة بمركز الشرطة، وحُرر المحضر اللازم، وجرى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.