نشرة أخبار تركيا.. طبيب يشكك في أرقام "الصحة" بشأن إصابات كورونا

شكك خبير الصحة العامة دكتور توغرول أربيدار، في معدل سرعة انتشار فيروس كورونا في تركيا والتي أعلن عنها وزير الصحة فخرالدين.

وأضاف أربيدار أن تلك المعدلات لا تتوافق مع عدد الحالات المعلن عنها، قائلاً: "هذا الرقم غير ليس عن الوضع الراهن ولكن يمكن أن يكون خاص بفترة سابقة أو بمتوسط فترة طويلة. فأعداد الإصابة التي يتم الإعلان عنها لا تتوافق تماماً مع هذه القيمة".

واقترح أربيدر أن يجري الانتظار 14 يوماً، بعد رفع التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الواحدة تلو الأخرى، لقياس آثار ذلك على معدل الإصابات بالفيروس.

وأوضح: "إذا جرى رفع ثلاثة أو خمسة من الإجراءات عندها لن نتمكن من معرفة سبب انتشار الفيروس، ولكن إذا جرى رفع الإجراءات واحدة تلو الأخرى وبينهما فترة الحضانة عندها يمكن معرفة واتخاذ التدابير اللازمة في حالة الزيادة. ولكن إذا جرى عودة الحياة لطبيعتها بالضغط على القطاعات فسوف يتسبب ذلك في نتائج غير عادية."

ووفقاً للخبر لصحيفة جمهوريت التركية، قال البروفيسور أربيدار: "بحسب القيمة المعلنة لتكاثر الفيروس وهي 1.56، يجب أن يزيد عدد الحالات كل يوم. ولكن عدد الحالات التي يتم الإعلان عنها كل يوم لا يتطابق مع القيمة التي أعلن عنها الوزير. ومع ذلك، عندما تنخفض قيمة معدل تكاثر الفيروس عن 1، عندها يمكننا ملاحظة التناقص فعلياً في حالات الإصابة. وعلية فإن هذه البيانات ليس هي الراهنة ومن الممكن أنها خاصة بإحدى الفترات السابقة".