نشرة أخبار تركيا.. حجر صحي لأسرة العامل المنتحر و120 من زملائه

جرى عزل 120 شخصا من العاملين بأحد مناجم الرخام في مدينة مرسين التركية، جراء اكتشاف إصابة عامل كان أقدم على الانتحار بفيروس كورونا، عقب تحليل جثته.

وقع الحادث في 14 مايو في المنطقة الجبلية بالمنطقة، حيث أبلغ الشهود بوجود جثة معلقة في شجرة لأحد العاملين بمنجم الرخام في مرسين. لتنتقل فرق الشرطة إلى مكان الحادث، ويتضح أن المنتحر هو أوميت ك، والد لـ 4 أطفال.

وجرى نقل جثة "أوميت ك" إلى المشرحة لتشريحها، وفتحات السلطات تحقيقا في الحادث، بينما أتضح أن اختبار فيروس كورونا من خلال تشريح الجثة إيجابياً، ولم يعرف حتى الآن ما إذا كان قد انتحر لأنه كان يعاني من فيروس كورونا أو مشكلة أخرى.

وجرى فرض العزل الصحي على عائلة أوميت و120 شخصا من العاملين معه، وأجريت لهم اختبارات فيروس كورونا بمستشفى أريدملي الحكومي.