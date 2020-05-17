رئيس مدينة سفاجا تدفع بسيارات مياه لحين إعادة الضخ

عقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، اجتماع بحضور اللواء أكرم فارس، مدير شركة مياه الشرب بسفاجا، والمهندس محمد خلف مدير التشغيل والصيانة بشركة مياه الشرب، وذلك لمناقشة مشاكل المياه بالمدينة وإيجاد حلول لإنهاء بعض المشاكل التي اشتكى منها أهالي المدينة.

أكدت "المغربي"، أنه تم الدفع بسيارات مياه شرب لمنطقة سفاجا لسد العجز في خزانات الأهالي الذي تسبب فيه ضعف ضخ المياه خلال اليومين الماضيين بسبب سقوط أعمدة كهرباء أثر العاصفة الترابية مما ادى الى انقطاع الكهرباء عن محطة المياه.

وأضافت رئيس المدينة، أنه بسبب مشكلة الكهرباء تم ترحيل موعد الضخ في جميع المناطق إلى اليوم التالي، كما تم مناقشة توفير مشرف من شركة المياه في كل منطقة لمتابعة عملية الضخ والتحكم فيها، مؤكدةً على أن موعد الضخ سوف يكون في ساعات النهار بقدر المستطاع.

وأشارت "المغربي" إلى أنه تم المرور أمس السبت على منطقة سفاجا البلد ومنطقة حي الهدى للاستماع إلى شكاوى المواطنين ومحاولة حلها برفقة مسئولي الشركة.

وناشدت الأهالي بتحمل الظروف الراهنة، حيث أن شركة المياه تعمل بنصف طاقتها من العاملين وتبذل قصارى جهدها لتلبية احتياجات المواطنين وحل مشاكلهم، لافتةً الى ان الحدث المفاجئ للعاصفة الترابية والأمطار أثر بالسلب على عملية الضخ وجاري السيطرة على الوضع دون تحميل المواطنين اي أعباء إضافية.