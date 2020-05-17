بـ3 مؤتمرات.. كيف تعاملت الحكومة مع كورونا في رمضان وعيد الفطر؟

قبل ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، اتخذت الحكومة المصرية حزمة من القرارات لتحقيق أعلى معدلات الأمان وفق محددات ثابتة، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري، خاصة في شهر رمضان الجاري، حيث نظمت 3 مؤتمرات لإعلان الإجراءات الخاصة بتلك الفترة.

آخر تلك المؤتمرات نُظم اليوم، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنَّ السبت المقبل سيوافق وقفة عيد الفطر المبارك، قائلًا إن من المتوقع أن تكون إجازة العيد من الأحد إلى الثلاثاء، وكانت وجهة النظر أن تتخذ الدولة إجراء يخص الأسبوع؛ للحد من التخالط والانتشار.

قرارات عيد الفطر المبارك

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، أن اللجنة الوزارية العليا أقرت عدة إجراءات من الأحد أول أيام العيد حتى يوم الجمعة من نهاية الأسبوع نفسه، منها غلق كل المحال والمولات التجارية والمطاعم والمناطق الترفيهية والشواطئ والحدائق العامة والمنتزهات، وتعليق مواصلات النقل العام والجماعي خلال أسبوع العيد، وإيقاف وسائل النقل الجماعي والأتوبيسات الجماعية للتنقل بين المحافظات.

كما قرر حظر سير المواطنين من الخامسة مساءًا حتى السادسة صباحًا، وفرض حظر التجول لمدة أسبوعين بداية من السبت 30 مايو اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحًا، إضافة إلى إذاعة صلاة العيد من أحد مساجد الدولة، على أن تكون مقتصرة على العاملين بالمسجد فقط.

وأكد رئيس الوزراء أهمية ارتداء الكمامات إجباريًا في المنشآت الحكومية، أو أي مكان مغلق، بما فيها وسائل النقل الجماعي، والتنسيق مع وزارة الصناعة على إنتاج الكمامات المصنعة من الأقمشة، لتكون متاحة أمام جميع المواطنين.

الحزمة الأولى من القرارات الحكومية لشهر رمضان

وسبق ذلك المؤتمر، مؤتمران سابقان، أولهما قبل بداية شهر رمضان الجاري، ففي 23 أبريل الماضي، أصدرت الحكومة قرارًا بتتغير موعد حظر التجوال الجزئي ليبدأ من الساعة 9 مساءًا حتى 6 صباحًا، والسماح بفتح المراكز والمحال التجارية طوال أيام الأسبوع بما فيها أيام الجمعة والسبت حتى الخامسة مساءًا.

كما أعلنت استمرار تخفيض العاملين بالجهاز الإداري للدولة لمدة أسبوعين، وعودة عدد من الخدمات التي يحتاجها المواطنون بشكل تدريجي، منها السماح بترخيص المركبات الجديدة في إدارات المرور، والشهر العقاري، وفتح جزئي لبعض جلسات المحاكم الخاصة بإعلان الوراثة، واستمرار تقديم خدمة التوصيل للمنازل مع إتاحة فرصة الذهاب للمحال للحصول على الطعام "تيك أواي".

الحكومة تجدد قراراتها لنهاية رمضان الجاري

وفي 7 مايو الجاري، أعلن "مدبولي"، تجديد الإجراءات السابقة واستمرار العمل بها حتى نهاية شهر رمضان، مطالبًا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، وشملت تلك القرارات مواعيد حظر التجوال وغلق مناطق التجمعات من المقاهي والكافتيريات والنوادي والسينما والمسارح وحركة الطيران، واستمرار تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدني، وتراخيص المرور، وتصاريح العمل، والجوازات، بجانب تخفيض العمل في المؤسسات الحكومية، وتعليق الفعاليات التي تتطلب تواجد تجمعات كبيرة من المواطنين.