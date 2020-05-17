الكنيست يصدق على الحكومة الائتلافية الجديدة برئاسة نتنياهو

حصلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي جرى تشكيلها نتيجة اتفاق بين رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، وزعيم تحالف "أزرق-أبيض"، بيني جانتس، على الثقة من قبل الكنيست.

وصوت 73 عضوا في الكنيست، خلال اجتماع له اليوم، لصالح المصادقة على الحكومة الائتلافية الـ35 لإسرائيل، مقابل معارضة 46 نائبا، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأدى أعضاء الحكومة إثر التصويت اليمين الدستورية واحدا تلو الآخر، وكان نتنياهو الأول بينهم باعتباره رئيسا للوزراء لمدة 18 شهرا، ليليه جانتس بصفة وزير الدفاع حاليا ورئيس الحكومة في النصف الثاني لوليتها.