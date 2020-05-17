الوفد: إجراءات مواجهة كورونا في العيد تحد انتشار كورونا

قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، إنّ القرارات الجديدة للحكومة فيما يتعلق بأيام عيد الفطر المبارك مهمة جدا وتساعد على الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال محاربة مشاهد التكدس والقضاء على التجمعات.

وقال قوطة لـ"الوطن"، إن منع إقامة صلاة العيد في المساجد والساحات على أن يتم بثها إعلاميا من أحد المساجد، بما يقضي على بؤر انتشار للفيروس في جميع المحافظات نتيجة لطبيعة هذه المناسبة المهمة للمسلمين وما يحدث بها من تجمعات.

وأشار إلى أنّ تعطيل عمل المواصلات العامة خلال فترة العيد، يجبر المواطنين على البقاء في المنازل نتيجة عدم توافر وسائل النقل للذهاب من مكان لآخر.

وأوضح قوطة أنّ غلق المحلات والمولات والمطاعم والشواطئ والمتنزهات العامة، من شأنه تقليل تواجد المواطنين في الشوارع والميادين بصورة كبيرة جدا بما يقضي على مشاهد الزحام خلال هذه الفترة من كل عام للسيطرة على الفيروس.

وشدد على أنّ الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات حماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم بعد تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، عن المعدلات التي شهدناها من قبل.