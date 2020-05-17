انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك .. هنعدي الأزمة" بالبحيرة

شهد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك.. هنعدي الأزمة"، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا بمحافظة البحيرة، والتي تأتي ضمن أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية يقدمها صندوق تحيا مصر لـ16 محافظة، حيث تم تدشين القافلة بمجمع دمنهور الثقافي، وضمت 9 شاحنات بـ12 ألف كرتونة مواد غذائية و2000 كرتونة حلويات و2000 كرتونة ملابس و6 أطنان بطاطس و5 أطنان دواجن مجمدة.

بحضور منسق صندوق تحيا مصر لمحافظتى البحيرة والإسكندرية، وممثلى الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة والهيئة القبطية الإنجيلية، وأكد "آمنة" على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم جميع أبنائها والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم، خاصة دعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة الموسمية ومحدودي الدخل والأسر الفقيرة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.

وأشار إلى أهمية الدور الذي يقوم به صندوق "تحيا مصر"، في هذا الشأن، الذي سبق أن قدم 18 ألف كرتونة مواد غذائية و5 أطنان لحوم وطن ونصف طن مطهرات لمتضرري كورونا بنطاق المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

واليوم يتم تدشين توزيع المرحلة الثانية من مبادرة "نتشارك..هنعدى الأزمة"، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع تلك الكميات على قرى مبادرة حياة كريمة بنطاق المحافظة، على أن تقوم الهيئة القبطية الإنجيلية بتوزيع 6000 كرتونة مواد غذائية و2000 كرتونة حلويات و2000 كرتونة ملابس و5 أطنان دواجن مجمدة على 6 آلاف أسرة بقريتى الياسينية والمهدية بمركز أبو المطامير، كما ستقوم الجمعية الشرعية بتوزيع 6000 كرتونة و6 أطنان بطاطس على 6 آلاف أسرة أخرى بقرى زواية صقر والرابعة بذور وعبد الحليم محمود وأحمد بدوى بأبو المطامير، وعلى مبارك بوادى النطرون، والخرطوم بمركز بدر تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.