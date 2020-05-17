مديرية تعليم جنوب سيناء تبحث استعدادات اللجان لامتحانات الثانويةالعامة

عقد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية بجميع مدن المحافظة عبر تقنية الفيديو كوانفرانس، بحضور عادل عتلم وكيل المديرية، لمناقشة المشاريع البحثية لطلاب النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي العام، واستعدادات الإدارات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة للمرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري.

وناقش وكيل الوزارة استعدادات الإدارة التعليمية واللجان المدرسية لبدء امتحانات الثانوية العامة، من حيث موقف المدارس المرشحة للعمل كلجان رئيسية أو احتياطية، ومدى جاهزيتها وتعقيمها والمساحات المتاحة بها.

وشدد على تجهيز الاستراحات المخصصة للجان سير امتحانات الثانوية العامة، ورفع تقرير عن كل استراحة على حدة من حيث الفرش والتأثيث والتعقيم وتحديد احتياجات كل استراحة.وأكد وكيل الوزارة على ضرورة التنسيق مع مديري التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي العام على استلام وتقييم المشروعات البحثية لطلاب النقل، من الصف الثالث الابتدائي، وحتى الصف الثاني الثانوي العام، والتواصل مع الطلاب لسرعة تسليم الأبحاث، وذلك تحت إشراف كامل من وكيل المديرية.

وطالب وكيل الوزارة، بضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد" COVID-19".

كما طالب وكيل الوزارة باتباع تعليمات نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، في إجراءات تسليم المشروعات البحثية لطلاب التعليم الفني، بالتنسيق مع مديري إدارات التعليم الفني والتعليم الصناعي والتجاري والزراعي والتجاري بديوان المديرية وإشراف وكيل المديرية خلال الفترة من 17 مايو الجاري وحتى 4 يوليو المقبل.