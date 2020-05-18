"علشان حرمني من ورثي".. فتاة تعترف بسرقة والدها بحلوان

"أيوة أنا سرقت أبويا علشان مش عاوز يديني ورثي" بهذه الكلمات اعترفت ربة منزل بتفاصيل سرقة والدها بالاشتراك مع صديقها، وجدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، حبس المتهمة وصديقها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من شقة والدها.

كانت النيابة قد قررت حبس المتهمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتبين وجود علاقة غير شرعية بين الفتاة والشاب، وعقب علمها بمروره بضائقة مالية اختمرت في ذهنها فكرة سرقة أموال من داخل شقة والدها لمساعدته.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي العميد بدوي هاشم، مأمور قسم شرطة 15 مايو بمحافظة القاهرة، بلاغًا من "ن. م. م"، صاحب شركة توريدات بترولية، يفيد باختفاء مبلغ 14 ألف جنيه، ومصوغات ذهبية تقدر بمبلغ 35 ألف جنيه، من منزله.

وبانتقال ضباط مباحث القسم لمحل البلاغ وبعمل التحريات تبين أن وراء السرقة ابنته وتدعى "أ.ن"، "28 سنة"، متزوجة من عاطل " س. م. ع"، "30 سنة"، بعد أن ربطتهما علاقة غير شرعية، على إثرها اتفقا على سرقة منزل المبلغ وهو والد المتهمة الأولى، وتم القبض عليهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.