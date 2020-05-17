ضبط متهم هارب من الإعدام في قضية اقتحام مركز شرطة سمالوط

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة سمالوط شرق في محافظة المنيا، من ضبط متهم إخواني هارب من حكم بالإعدام في قضية اقتحام مركز الشرطة.

تلقى اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، بورود معلومات لضباط البحث الجنائي بمركز سمالوط شرق بتواجد أحد عناصر الإخوان الهارب بنطاق دائرة المركز.

شكل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية فريق بحث جنائي بقيادة الرائد بلال الجنايني رئيس مباحث المركز ومعاونة النقيب خالد جمال، وتم وضع خطة أمنية محكمة تم من خلالها ضبط المدعو "إ. و. م" 42 عاما، بمركز سمالوط ينتمي لجماعة الإخوان، وهارب من تنفيذ حكم الإعدام شنقا في القضية رقم 9310 لسنة 2014 المعروفة إعلاميا باقتحام المركز عقب أحداث فض رابعة والمحكوم فيها بجلسة 12 سبتمبر 2018.