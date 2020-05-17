عاجل.. السكة الحديد: إيقاف حركة القطارات خلال إجازة عيد الفطر المبارك

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إيقاف حركة القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى، خلال عيد الفطر المبارك، وتحديداً من يوم الأحد المقبل وحتى الجمعة الموافق 29 مايو الجاري تنفيذا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بوقف حركة المواصلات العامة خلال عيد الفطر المبارك لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الهيئة، إن آخر رحلات للقطارات سيكون يوم السبت المقبل، لافتة إلى أن جميع القطارات العاملة تم تعقيمها وتطهيرها للوقاية من تفشي فيروس كورونا، موضحة أن جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور يرتدون كمامات طبية وقفازات، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء قال إنه اعتبارًا من يوم الأحد أول أيام العيد حتى يوم الجمعة 29 مايو الجارى، سيتم فرض حظر حركة المواطنين اعتبارا من الخامسة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم الثانى، مع غلق كل المولات والشواطئ والمناطق الترفيهية، وإيقاف كل وسائل المواصلات وأتوبيسات الرحلات.

وأضاف رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى أنه سيتم إيقاف حركة كافة وسائل النقل الجماعى خلال أسبوع العيد لمدة 6 أيام ابتداء من الأحد المقبل حتى الجمعة المقبلة مع حظر حركة المواطنين من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.