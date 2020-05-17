تعقيم مديرية الشباب والجيزة بعد إصابة موظف بفيروس كورونا

أكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، إغلاق مبنى مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لتعقيمه، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بعد إصابة أحد الموظفين بالفيروس.

كان الدكتور أحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة ومدير المديرية بمحافظة الجيزة، قد اجتمع بمديري الإدارات الفرعية والمركزية، عن طريق برنامج "زووم" ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اُتخذت بجميع الهيئات الشبابية والرياضية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد "الوكيل" على التأكيد والمتابعة لقرار غلق الهيئات الشبابية والرياضية، ومنع إقامة أي احتفالات أو أفراح لحين اشعار آخر.