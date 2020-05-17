خالد الصاوي لـ "الوطن": عادل إمام رمز للفن المصري والعربي

هنأ الفنان خالد الصاوي، الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الثمانين، اليوم الأحد.

وقال الصاوي، لـ "الوطن"، إن إمام يُعد رمزا للفن المصري على مدار سنوات عديدة، وذلك بعد إخلاصه لمهنته وتقديمه لأفلام ومسلسلات أثرت في وجدان المصريين، مضيفا أنه يعتبره كبير الساحة الفنية في مصر والوطن العربي.

وتمنى الصاوي للزعيم دوام الصحة والعافية لامتاع جمهوره بالعديد من الأعمال المميزة.

يذكر أن خالد الصاوي قد شارك في بطولة فيلم "عمارة يعقوبيان" مع عادل إمام عام 2006، وشارك في بطولته كل من نور الشريف، خالد صالح، إسعاد يونس، يسرا، باسم سمرة، هند صبري وكوكبة من النجوم، من تأليف وحيد حامد، وإخراج مروان حامد.