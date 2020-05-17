محافظ كفر الشيخ: مستمرون فى تنفيذ خطط الرصف بأعلى معايير الجودة  

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على الاستمرار فى تنفيذ أعمال تمهيد ورصف الطرق، وذلك ضمن تنفيذ مخططات المحافظة لإعادة تأهيل ورصف الشوارع، لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المحافظة، ولتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.

وشدد على علي رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات، موجهاً برفع جميع مخلفات الطريق، لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية قائلا:"مستمرون فى تنفيذ خطط الرصف بأعلى معايير الجودة".

اشار الى أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية، فضلا عن رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة.

من جانبه تابع هاني الصنفاوي، رئيس مدينة سيدي غازي، إستكمال أعمال رصف الطريق المزدوج بالمدينة، لرفع كفاءة الطريق وتحقيق السيولة المرورية بالمدينة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد استفتاح أبو ابراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، علي استمرار أعمال الرصف بمدخل طريق قرية برنبال الشرقي، فضلاً عن متابعة المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال رصف طريق الروضه/كوزو، فيما تابع المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، استكمال أعمال الرصف بطريق الضبعة/السيد خليل.

وتفقد جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال رصف شارع الجامع بقرية 58 الخاشعة بطول 110م وعرض 5م بالوحدة المحلية بقرية 61 الحرية، لرفع كفاءة الطريق وتحقيق السيولة المرورية بالمدينة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتايع اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال الرصف بالقري ضمن الخطة الاضافية، لافتًا أنه تم وضع طبقة الاسفلت النهائية ورصف مدخل عزبة العتيقي التابعة لشباس الملح بطول 300م وعرض 5م ومسطح 1500م2، وذلك لرفع كفاءة الطريق، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أوضح اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، انه جرى متابعة أعمال كشط الطبقة الاسفلتية بطريق كورنيش القنطرة من كوبرى المرور وحتى كوبرى ميت يزيد العلوى وتسويتها، كذا أعمال فرد السن بطريق صبري القاضي تمهيدًا لرصفه، بالإضافة إلي قطع فرمة بشارع كلية الدراسات الإسلامية بغرب المدينة، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.