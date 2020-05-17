حملات لمتابعة النظافة ورفع كفاءة الإنارة العامة في كفر الشيخ 

كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن والقرى، بإستمرار حملات النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، ورفع كفاءة الانارة العامة فى الشوارع، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمراكز ومدن المحافظة، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".

وتابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال رفع كفاءة النظافة العامة ورفع المتولد اليومى من القمامة والمخلفات والأتربة بقرية عشوش التابعة للوحدة المحلية لقرية قونه، كما أكدت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على أعمال رفع كفاءة النظافة العامة، والمتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول، ورفع كفاءة الطرق ونظافتها بالمدينة.

وتابع المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، حملات النظافة والتجميل، ورفع المتولد اليومى من القمامة والمخلفات أولاً بأول، وقص وتهذيب الأشجار، فضلاً عن متابعة أعمال صيانة ورفع كشافات وأعمدة الإنارة بالطريق العام.