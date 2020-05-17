يسرا تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: "كل سنة وأنت زعيم حياتي"

هنأت الفنانة يسرا، الفنان عادل إمام بمناسبة حلول ذكرى يوم ميلاده، حيث شاركت مقطع فيديو، لعدد من المشاهد التي جمعتهما.

وكتبت يسرا، تعليقًا على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على "تويتر": "كل سنة وأنت زعيم الفن وزعيم حياتي، كل سنة وأنت بيك الفن له ضحكة وبصمة مختلفة".

وأضافت: "طبعا كلامي كله مش هيكفي ولا يوفي عشان أشكرك على كل سلمة طلعتها ونجحت بسبب وجودك وسندتك في حياتي الفنية والشخصية".

وتابعت: "مشواري معاك من أجمل مشاوير حياتي ليك بصمة كبيرة فيها".