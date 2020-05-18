جومانا مراد: "شيرين" تعبتني نفسيا

أبدت النجمة السورية جومانا مراد سعادة بالغة إزاء نجاحها بشخصية «شيرين» فى مسلسل «خيانة عهد»، بطولة النجمة يسرا، والذى يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة داخل مصر وخارجها، لا سيما مع تصاعد الأحداث الدرامية خلال الحلقات السابقة.

وقالت «جومانا» فى تصريحات لـ«الوطن»: «سعيدة بتفاعل الجمهور مع شخصية شيرين، التى مرت بعدد من التحولات عبر الأحداث، بداية من حبها لهشام الذى يجسّد دوره خالد أنور، وصولاً لتعرف الجمهور على تاريخها وأبعادها النفسية، والحقيقة أن شيرين شخصية مركبة ومميزة، فهى ليست شريرة الطباع فى المطلق، لأنها تمزج ما بين الخير والشر، استناداً إلى كونها إنسانة من لحم ودم، وبعيداً عن جزئية الدور، فقد سعدت بنجاح المسلسل مع المشاهدين داخل مصر وخارجها، وانغماسهم وتفاعلهم مع أحداثه من حلقة لأخرى».

وأضافت «جومانا»: «شخصية ريهام حرّاقة مثلما نقول باللهجة الدارجة، وكانت هناك العديد من المشاهد الصعبة لها، منها مشاهدها مع أسرتها ومشهد وفاة هشام، حيث أنهكتنى هذه المشاهد وأتعبتنى نفسياً.