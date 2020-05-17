جمال سليمان: طموحي أكبر من منصب سياسي في سوريا

تحدث الفنان السوري جمال سليمان، عن إمكانية عودته إلى سوريا مقابل الحصول على منصب سياسي.

وقال سليمان خلال حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي، مقدمة برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، على قناة "القاهرة والناس": "طموحاتي أكبر من كده بكتير، ومن أي منصب سياسي، طموحى إنه يقال إني تعاملت مع بلدي بشرف، وكنت سبب في إنقاذها وده أعظم شيء ممكن يتقال عليّ بعد ما أموت، وإني كنت شجاع ودي حاجة كبيرة جدًا".

وأضاف: "أتواصل مع عائلتي في سوريا، لديّ أختين هناك، نحن 9 إخوة، لدينا 3 أخوات في السويد، وواحدة في الدانمارك، وواحدة في الإمارات، وواحدة في الكويت".